A Cagliari ha comprato casa, a conferma di un legame con l’Isola manifestato - del resto - fin dal suo arrivo. Ieri ha rinnovato il contratto che lo lega al club fino al 2024: di sicuro sarà il leader del gruppo, forse il capitano.

Non è un calciatore qualsiasi, Leonardo Pavoletti. Per lui parlano numeri importanti: 198 partite, 60 gol e 12 assist in Serie A, 69 match e 31 reti in Serie B. Dall’agosto del 2017, quando si trasferì dal Napoli al Cagliari, 141 partite e 38 gol spesso decisivi in rossoblù, molti dei quali di testa, la sua specialità. Dopo la retrocessione ha subito espresso il desiderio di restare in Sardegna, proponendo di spalmarsi l’ingaggio in più stagioni, per provare a riportare la squadra dove deve stare: in A.

L’attaccante nato a Livorno 33 anni fa interviene in conferenza alla Domus: dopo cinque anni in A, la voglia di riscatto è stata - per lui - più forte di ogni resistenza. E il cuore di Pavoletti ora è sempre più rossoblù.

© Riproduzione riservata