Il coach di Marcell Jacobs è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo che gli è stato ritirato l’accredito. Rana Reider, allenatore anche del velocista canadese Andree De Grasse, in passato era stato accusato di abusi sessuali.

Americano, era stato accreditato dal Comitato olimpico canadese come personal, dunque non nello staff del Team Canada. Ma ora, come richiesto da World Athletics (la Federazione mondiale dell'atletica), probabilmente dietro sollecitazione del Cio, è stato lo stesso Comitato canadese a ritirargli l'accredito.

Reider non potrà quindi più accedere negli impianti dove si svolgono gli allenamenti. Una situazione che non dovrebbe avere effetti sulle Olimpiadi di Jacobs, che dopo aver chiuso al quinto posto la finale dei 100 è ora in lizza per la staffetta 4x100.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata