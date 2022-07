Un morto e un ferito grave. Dramma nella giornata di ieri all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) mentre erano in corso le prove libere del Trofeo amatori prima delle gare della Coppa Italia di motociclismo.

Un pilota ha perso la vita: si tratta del 35enne Davide Longhi, di Romano di Lombardia (Bergamo), mentre un altro pilota varesino di 39 anni è in prognosi riservata all’ospedale di Careggi, ha riportato un politrauma.

L’incidente, la cui dinamica è in via di definizione, è avvenuto in mattinata. Sembra che i due stessero procedendo su un tratto rettilineo quando uno avrebbe rallentato per entrare ai box venendo tamponato dall'altro.

Immediati i soccorsi, ma le condizioni di Longhi sono apparse subito disperate ed è stato trasferito in elicottero a Careggi, dove è morto poche ore dopo.

(Unioneonline/s.s.)

