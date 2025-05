Marc Márquez ha vinto la gara sprint del GP di Francia, classe MotoGP. A completare l'ennesima tripletta Ducati secondo è giunto il fratello Alex, terzo un altro spagnolo, Firmin Aldeguer. Francesco Bagnaia è caduto durante il secondo dei 13 giri.

Fabio Quartararo in mattinata ha ottenuto la pole position, con il tempo record di 1'29"324. In prima fila partiranno anche i fratelli Márquez, con Marc davanti ad Álex. Sesto tempo per Francesco Bagnaia.

Domani alle 14 la gara sul Circuito Bugatti di Le Mans.

(Unioneonline)

