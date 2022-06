Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp di Germania classe MotoGp.

Si tratta del secondo successo consecutivo per il francese, sempre più leader del mondiale. Delusione per Francesco Bagnaia, caduto dopo pochi giri, quando era in seconda posizione.

Sul podio sono invece saliti Johann Zarco, secondo con la sua Ducati Pramac, e Jack Miller, terzo con la Ducati ufficiale.

Quarto Aleix Espargaro con l'Aprilia, mentre Luca Marini su Ducati Vr46 conclude in quinta posizione.

