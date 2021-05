Ha solo 9 anni (compiuti pochi giorni fa), ma ha grinta e talento da vendere.

Francesco Grosso di Guamaggiore è già una promessa del motocross italiano. In sella alla due ruote sta collezionando una serie di premi e importanti piazzamenti nelle gare regionali e nazionali dedicate ai bambini.

Nel 2019 ha iniziato a gareggiare nel campionato sardo vincendo il titolo della categoria 50cc. La passione per i motori è iniziata quando aveva solo 3 anni e se la spassava con il Quad regalato dai genitori. "Poi mi sono appassionato al motocross grazie alla mia prima moto 50 di cilindrata, anche quella un regalo di mamma e papà", racconta il campioncino.

I primi successi sono arrivati anche grazie ai consigli dell’istruttore Aldo Mocci. Nel 2020 il talentino della Trexenta si è affidato al pluricampione sardo di motocross Maurizio Argiolas che ne ha affinato la tecnica.

E i risultati non sono tardati ad arrivare insieme al salto di categoria, accompagnato da un secondo posto al campionato sardo in sella alla sua Yamaha 65. "Il 2021 è iniziato bene, sono primo in classifica nei campionati Msp Sardegna e Fmi Sardegna", dice Francesco che, con i colori del Motoclub Castello di Sardara del presidente Fabio Sanna è arrivato secondo al campionato italiano disputato a Ponzano di Fermo, nelle Marche.

