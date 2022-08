A Como finisce uno a uno il ruvido confronto del Senigaglia. Tanti errori, un gol di Pereiro al 93’ e poco altro. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio e in sofferenza, nella ripresa il Cagliari ha faticato tantissimo: una pressione disordinata, con una squadra decisamente offensiva (dentro anche Lapadula e Pereiro) ma che ha offerto il fianco alle pericolose ripartenze dei lariani. Il Como si è limitato ad aspettare e ripartire, sfruttando la fisicità e i piedi di Cerri, che in serie B – per quanto visto ieri sul campo – può fare la differenza. Il disordinato assedio finale, con il Como in dieci perché Gattuso aveva esaurito i cambi, produce lo straordinario gol di Pereiro ma da Como arriva una certezza: Liverani ha ancora tanto da lavorare. Un punto, ma quanta fatica.

I voti dei rossoblù

Radunovic 6

Di Pardo 5,5

Goldaniga 6

Obert 5,5

Zappa 5,5

Deiola 5,5

Makoumbou 5,5

Viola 5,5

Luvumbo 5,5

Pavoletti 5,5

Desogus 5,5

Nandez 6

Lapadula 5,5

Pereiro 7

Rog SV

Bovo 6

