Gianfelice Facchetti, figlio del fuoriclasse Giacinto, calciatore dell'Inter che indossò la maglia azzurra e dirigente sportivo italiano scomparso nel 2006, sarà ospite della seconda edizione del Festival di letteratura sportiva “Mens Sana”, in programma a Bono nella tre giorni dal 27 al 29 settembre. Attore, regista, drammaturgo scrittore, Facchetti presenterà il suo ultimo libro “Se no che gente saremmo” (Longanesi), una raccolta di storie dove il rapporto tra padre e figlio si intreccia in un calcio ricco di sostanza giocato da una generazione di calciatori che resterà per sempre nella storia di questo sport.

Nascere e crescere all’ombra tenace dell’olmo Fachetti è stata per Gianfelice una grande fortuna, ma anche una sfida stimolante. Ripercorrendo la vita del padre Giacinto, legenda calcistica ed esempio di integrità, l’autore del libro mostra che correndo ostinatamanete dietro ai propri sogni si può costruire una vita esemplare.

Nel libro “Se no che gente saremmo”, scorrono le immagini del capitano dell’Italia che ha battuto la Germania per 4-3, e il calcio eroico di una volta. Gianfeliche Facchetti, ha già ottenuto per i suoi libri numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Bancarella Sport per quest’ultimo lavoro.

