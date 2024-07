«Tra la Fc Alghero e la Futsal Alghero è subito scoccata la scintilla, una visione comune che ci ha portato ad unire le nostre forze. Sia io che Francesco Rattu abbiamo fortemente voluto la fusione di questi due progetti e sono orgoglioso di accogliere un'eccellenza nazionale del calcio a 5 all'interno del nostro grande progetto». Nelle parole del presidente del Fc Alghero Andrea Alessandrini, tutta la soddisfazione per l'accordo tra le due società, presentato nell'incontro “Insieme per crescere”, con oltre duecento persone partecipanti tra tesserati, famiglie, dirigenti e ospiti istituzionali.

L'accordo tra le due società porta alla partecipazione al campionato di serie B Nazionale di Futsal, che inizierà a fine settembre, della nuova Futsal Fc Alghero con presidente lo stesso Alessandrini e vice Gianluca Marras. Faranno parte della società e si occuperanno, nello specifico, del settore Futsal tutti i dirigenti della Futsal Alghero: Francesco Rattu, Daniele Bonomo, Valentino Neri e Daniele Pica. Con loro, altri collaboratori entusiasti.

L'attività si svolgerà al PalaManchia, in attesa che vengano eseguiti i lavori per poter rendere la struttura agibile a ospitare le gare di B. Oltre la prima squadra, il progetto riguarderà soprattutto i giovani, con il coinvolgimento sia nel calcio a 11 sia a 5. Un percorso parallelo che può dare maggiori sbocchi agli atleti. Per quanto riguarda la prima squadra, la Futsal Fc Alghero sarà allenata dal tecnico cagliaritano Rino Monti, riconfermato dopo la passata stagione. La rosa è stata già definita con diverse conferme (come gli algheresi Gianluca Idili e Alessio Becca e il sassarese Christian Russu) e importanti nuovi arrivi come Daniele Sportoletti, Francesco Zappalà e Walid El Aafi.

