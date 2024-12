Primo atto concreto della collaborazione fra Dinamo e Torres sancita un mese fa con una cena e un comunicato congiunto. Domenica le due squadre giocano entrambe in casa. La Dinamo al PalaSerradimigni con inizio alle 12 contro Reggio Emilia; la Torres al “Vanni Sanna” con inizio alle 15 contro la Lucchese.

Le due maggiori società cittadine hanno deciso di andare incontro agli abbonati “chi sostiene da sempre i colori rossoblù e biancoblù, beneficerà di uno sconto del 20% sull'acquisto del biglietto per seguire l'altra squadra sassarese”. Sarà sufficiente mostrare l’abbonamento durante l’acquisto dei tagliandi per usufruire della promozione. Come spiegano i due club “Si tratta di incentivo fortemente voluto dalle proprietà che perseguono la comune volontà di valorizzare e promuovere lo sport sassarese, in un cammino condiviso che vuole unire e non dividere anzi esaltare le eccellenze locali”.

Prospettive

Un'iniziativa meritoria che oltretutto va incontro in un momento di flessione del numero di spettatori sia di Dinamo sia di Torres, che mantengono comunque buone medie ma lontane dal tutto esaurito al palaSerradimigni o dei 5 mila e oltre al “Vanni Sanna”.

Se la promozione avrà successo e consentirà di “aggiungere” almeno un centinaio di tifosi (o anche di più come sperano le due società) a entrambe le formazioni è probabile che la formula venga estesa la prossima estate al momento di lanciare la campagna abbonamenti per i campionati 2025/26.

