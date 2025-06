Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Il Consiglio direttivo lo ha eletto per il quadriennio 2025-2028 con 47 preferenze su 81. Per l’altro candidato Luca Pancalli i voti sono stati 34.

Bonfiglio – 74 anni, ex canoista e per anni tesoriere della Federazione Canoa – succede a Giovanni Malagò. «Non è il tempo delle parole, ci aspettano i fatti. Eleggeremo una giunta perché c'è un grande cambiamento, votate con il cervello prima

che con il cuore», ha detto il neopresidente subito dopo l’elezione.

«Congratulazioni a Luciano Buonfiglio», ha dichiarato il ministro dello Sport Andrea Abodi in un messaggio, nel quale ringrazia Malagò «per i suoi intensi e proficui dodici anni alla guida di un Coni vincente».

A Buonfiglio il ministro ha fatto gli auguri per una «immediata e piena collaborazione con l'obiettivo di migliorare efficienza e utilità, non solo dell'ente, ma dell'intero sistema sportivo italiano a beneficio della competitività e dell'utilità sociale dello sport in tutte le sue forme».

(Unioneonline)

