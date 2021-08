Un arcobaleno sul casco e un arcobaleno sulla mascherina indossata sul podio.

E’ la presa di posizione di Sebastian Vettel per i diritti delle persone omosessuali, in occasione del Gp di Formula Uno in Ungheria, paese accusato di aver adottato nuove leggi anti-Lgbt.

"È imbarazzante per un Paese dell'Unione europea far passare misure del genere. Non capisco perché non lascino la gente libera di fare quello che sente e che vuole", ha detto il pilota della Aston Martin prima della gara.

Molto critico nei confronti del governo di Budapest guidato da Viktor Orban amche Lewis Hamilton, che sui social ha invitato il popolo ungherese "a votare per proteggere i diritti della comunità Lgbtq+, perché hanno bisogno del nostro supporto più che mai".

(Unioneonline/l.f.)

