Se a Natale ha viaggiato per giocare il 26 al Taliercio contro Venezia, il Capodanno resta lavorativo ma almeno la Dinamo gioca in casa. Lunedì 2 gennaio arriva al PalaSerradimigni la Germani Brescia. E' una gara vitale nella rincorsa sempre più in salita verso la Final 8 di Coppa Italia.

La squadra sassarese deve vincere per continuare a sperare di acciuffare l'ottavo posto, detenuto ora proprio da Brescia. In caso di sconfitta addio partecipazione alla Coppa Italia.

Non vale il discorso della stagione passata quando bastarono 14 punti per spuntarla nell'arrivo a pari merito con altre tre formazioni, perché allora la squadra biancoblù aveva il vantaggio delle vittorie su Venezia e Reggio Emilia, con la sconfitta di un solo punto con Napoli. Invece in questo campionato perdendo con Brescia avrebbe ben quattro scontri diretti sfavorevoli, perché vanno aggiunti Venezia, Varese e Pesaro.

Contro la Reyer dell'ex Marco Spissu la Dinamo ha dimostrato di essere ormai una squadra, ma con l'organico non abbastanza lungo per sopportare un paio di assenze. Dovrebbe rientrare finalmente Gentile, mentre l'ala Jones sta recuperando dai problemi intestinali che lo hanno debilitato. Mancherà ancora Treier, ma una sola assenza è quasi un lusso in una stagione costellata di infortuni e acciacchi.

