In zona retrocessione è piena bagarre a tre giornate dal termine, probabile dunque un arrivo a pari punti.

Cosa succederebbe?

Se due squadre arrivano a pari punti al terzultimo posto sarà uno spareggio a decidere chi resterà in A e chi retrocederà in B. Importante novità rispetto allo scorso anno, lo spareggio non si disputerà in gara secca ma in due partite di andata e ritorno (la migliore negli scontri diretti giocherà il ritorno in casa). In caso di parità, calci di rigore senza supplementari.

L’anno scorso uno spareggio decretò la retrocessione dello Spezia, sconfitto 3-1 dal Verona.

Se ad arrivare a pari punti sono tre o più squadre, saranno comunque in due a giocarsi lo spareggio. Si considera la classifica avulsa negli scontri diretti (in caso di ulteriore parità la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti generale, il numero di gol realizzati e, infine, in caso di ulteriore parità, il sorteggio): la migliore, o le migliori (in caso di quattro squadre a pari punti) restano nella massima Serie, le ultime due di questa classifica avulsa si giocano tutto nello spareggio.

Altra possibilità: se tre squadre arrivano a pari merito al penultimo posto, l’ultima di queste nella classifica avulsa retrocede. Le altre due si giocano lo spareggio.

