Prima vittoria stagionale dell'Uri all'esordio quest'anno in Serie D.

La squadra di Massimiliano Paba ha vinto sul campo dell'Artena per 2-1 facendo un bel passo in avanti in classifica. I gol di Altaguerra e di Calaresu. Pari esterno del Latte Dolce sul campo del Gladiator: 1-1 il risultato finale con reti di Varela per i sardi.

Pari tra Carbonia e Formia. Per i minerari reti di Murgia, Kassama e Gjuci . 3-3 il sultato finale.

Vittoria dell'Arzachena sul Cynthia con rete di Pallechi. Scotto ha trascinato la Torres segnando tre dei quattro gol della sua squadra contro il Cassino: un 4-0 che fa sognare i sassaresi.

Il Muravera ha infine vinto il derby con Lanusei grazie ad una rete di Moi : 1-0 che vale la seconda vittoria in campionato per i sarrabesi.i risult

© Riproduzione riservata