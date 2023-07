Gran colpo di mercato dell'Alghero che punta a tornare grande.

La società giallorossa ha ingaggiato Giuseppe Meloni, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza col Budoni.

Classe 1985, Meloni nella scorsa stagione ha realizzato 33 reti tra campionato e Coppa ITalia. Dieci i campionati vinti: tre di serie D consecutivi (con Torres, Savoia e Akragas).

Nella stagione 2015/2016, culminata con la vittoria dei play-off di serie D, con la maglia del Fondi è stato l’attaccante più prolifico d’Italia (26 gol in 28 partite).

Nel 2018/19, invece, ha portato in serie D il Muravera mettendo a segno oltre 50 gol tra campionato e Coppa. E poi i successi col Budoni e altri quattro campionati di Eccellenza. Un super curriculum.

«Ho accettato con convinzione la proposta dell’Alghero - dice Meloni – perchè mi ha voluto fortemente sin da subito. C’è un grande progetto dietro e scendere di categoria non mi spaventa assolutamente anche perché l’obiettivo è portare subito l’Alghero in Eccellenza. Darò il massimo per cercare di non deludere le aspettative e regalare a questa piazza e a questa società il palcoscenico che merita».

Il presidente giallorosso Andrea Pinna è entusiasta: «Meloni è un giocatore che sposta gli equilibri e sul quale a fari spenti il nostro diesse Alessandro Piras ha lavorato da diverso tempo, fino a strappargli un convinto “sì”. È la ciliegina sulla torta che ci siamo regalati e che farà gola a tanti: son convinto che Giuseppe sarà in grado di ripagare la nostra fiducia a suon di goal. Il nostro mercato però, non si chiude qui: ad un gruppo prettamente algherese – ben 15 giocatori – affiancheremo qualche altro tassello per dare al mister Giandon una rosa più che adeguata ad ambire alla vittoria del campionato».

© Riproduzione riservata