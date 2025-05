Daniele Ragatzu e Roberto Biancu. Ma anche Nicolò Maspero. Nella lista della spesa dell’Olbia, alla voce “conferme”, ci sarebbe anche il figlio d’arte (di Riccardo). Partito in sordina nel suo primo anno in Gallura, il centrocampista classe 2001 si è guadagnato la scena e la maglia da titolare nel girone di ritorno dell’ultimo campionato di Serie D, durante il quale ha collezionato globalmente 27 presenze e 3 gol, più 15’ in Coppa Italia.

Maspero rientrerebbe nei piani della società per la prossima stagione, e, come lui, molti altri protagonisti dell’incredibile salvezza diretta di quest’anno. L’obiettivo della proprietà svizzera sarebbe quello di confermare lo zoccolo duro di una squadra che ha chiuso in crescendo la travagliata annata, nella consapevolezza che ci sarà da battere la concorrenza di altri club.

Non è un mistero che diverse società, anche in Serie C, hanno già messo gli occhi, per esempio, su Pasquale Costanzo, che ha archiviato il campionato col titolo di capo cannoniere dell’Olbia grazie alle 10 reti realizzate. Né che molto dipenderà dal nuovo inquilino della panchina, per la quale il ritorno di Lucas Gatti, dimessosi a metà novembre, a un mese dal suo arrivo al posto dell’esonerato Marco Amelia, resta un’opzione.

