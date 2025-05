In una città che prepara la festa scudetto, Antonio Conte invita alla calma ma avverte i suoi: «Abbiamo fatto un gran lavoro, la squadra sa benissimo che ora va finito».

Queste le parole del tecnico alla vigilia del match che potrebbe valere il quarto scudetto per il Napoli. Tra gli azzurri e il titolo c’è solo il Cagliari, atteso domani sera alle 20.45 in un “Maradona” gremito.

«Sentiamo adesso la responsabilità di regalare a Napoli e al tifoso napoletano qualcosa di bello e di storico. Che cosa si prova in una vigilia come questa? Si prova tanta voglia di scendere in campo e di giocare questa partita. Veniamo da una stagione stressante e chiaramente questa potrebbe essere l'ultima partita che chiude una stagione per me vissuta in una nuova piazza, in un ambiente nuovo».

«Quel che conta - osserva il tecnico del Napoli - è il lavoro. Anche domani sera bisognerà lavorare bene sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme pensando che proprio il lavoro ci ha portati a essere oggi qui a parlare di un qualcosa di speciale. Questo lavoro che abbiamo iniziato bisogna cercare di finirlo».

«La situazione – continua il tecnico - non è cambiata rispetto all’ultima gara. Come si affronta questa partita? Cambia poco, abbiamo sempre cercato di aggredire le partite. A volte ci riusciamo meglio, a volte meno facilmente. Domani c’è il Cagliari, una buona squadra. Noi dovremo fare la nostra partita, rispettando l’avversario al 100%. Serve tutto, nel proprio bagaglio personale».

Conte, espulso a Parma, non sarà in panchina: «Avrò due cuori, uno in panchina e uno in tribuna», dice, non nascondendo il rammrico per la squalifica. «Mi dispiace - spiega - dopo un campionato del genere vorrei essere in campo con i ragazzi, con i nostri tifosi, per guidare la squadra. Detto questo ho fiducia nello staff, nel gruppo e nei tifosi».

