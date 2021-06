Il prossimo campionato di Serie D inizierà il 19 settembre. Sette le squadre sarde che hanno diritto di partecipare: Atletico Uri, Torres, Arzachena, Muravera, Lanusei, Carbonia e Latte Dolce. Per completare gli organici saranno ripescate solo squadre retrocesse in Eccellenza al termine dell’ultima stagione. Come a dire che al momento non è previsto spazio per Ossese e Guspini classificatesi al secondo e terzo posto nell’ultimo campionato di Eccellenza a otto squadre.

Tutta da decidere la composizione dei gironi: le squadre sarde come sempre giocheranno sicuramente assieme, probabilmente con avversari laziali.

