Peggio di così ad Ancona non poteva andare. Trafitta da Saco nel primo tempo e da Paolucci nel secondo, l’Olbia perde 2-0 lo scontro salvezza della 6ª giornata di ritorno di Serie C, giocato oggi allo stadio “Del Conero” a completamento del turno del Girone B.

E lo fa chiudendo la sfida in 9 per le espulsioni nella ripresa di Zallu (doppia ammonizione) e Motolese (rosso diretto). Ciliegina sulla torta, il giallo a La Rosa, che era in diffida e salterà dunque, pure lui, l’infrasettimanale con la Virtus Entella, in programma mercoledì al “Nespoli”, e il fatto che la salvezza diretta disti adesso 8 punti: un’enormità per una formazione – l’Olbia – che non è stata capace di fare più di 20 punti in 25 giornate.

E occhio alla distanza dal quintultimo posto: al momento i bianchi, penultimi, hanno un gap di 8 punti; ebbene, da regolamento, qualora alla fine del campionato il distacco tra quintultima e penultima fosse pari o superiore agli 8 punti, la penultima classificata retrocederà direttamente in Serie D senza passare dai playout.

