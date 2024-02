Per la trasferta sul campo della matricola Pineto, in programma domenica, Marco Gaburro recupera tre giocatori ma ne perde uno.

In occasione della sfida dell’8ª giornata di ritorno di Serie C l’allenatore dell’Olbia potrà disporre di La Rosa, Motolese e Zallu, assenti per squalifica mercoledì, nel turno infrasettimanale che ha opposto i bianchi alla Virtus Entella, ma non di Biancu, ammonito da diffidato contro i liguri, e fermato dunque per una giornata dal giudice sportivo. A ciò si aggiunga la squalifica del vice di Gaburro, Oscar Muratori, espulso nella ripresa per proteste.

Archiviato l’1-1 in rimonta contro l’Entella, l’Olbia è tornata ad allenarsi per preparare la partita con gli abruzzesi, che si giocherà allo Stadio “Pavone – Mariani” di Pineto alle 16.15. A proposito di orari, la Lega Pro ha ufficializzato quelli delle altre giornate, fino alla fine del campionato:

9ª giornata: domenica 25 febbraio – Olbia-Gubbio (ore 14); 10ª giornata, sabato 2 marzo – Fermana-Olbia (16.15); 11ª giornata, mercoledì 6 marzo – Olbia-Juventus Next Generation (18.30); 12ª giornata, domenica 10 marzo – Lucchese-Olbia (14); 13ª giornata, domenica 17 marzo – Olbia-Recanatese (14); 14ª giornata, domenica 24 marzo – Rimini-Olbia (14); 15ª giornata, sabato 30 marzo – Olbia-Sestri Levante (14); 16ª giornata, domenica 7 aprile – Perugia-Olbia (14); 17ª giornata, domenica 14 aprile – Olbia-Pescara (14); 18ª giornata, domenica 21 aprile – Pontedera-Olbia (16.30); 19ª giornata, domenica 28 aprile – Olbia-Spal (20).

