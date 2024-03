Sfuma la settima vittoria consecutiva dopo una gara che la squadra sassarese sembrava potesse controllare. Ad Ancona finisce 1-1 con le reti segnate nella ripresa e un match che ha regalato emozioni sino alla fine. Sugli scudi Dametto: sua la rete del vantaggio e suo anche il salvataggio sulla linea su tiro di Energe dopo che i marchigiani avevano pareggiato con Saco.

La cronaca - Subito una punizione da sinistra, bassa, calciata in porta da Scotto che però non sorprende il portiere che respinge coi pugni. Molto possesso palla per i rossoblù costretti però a tanti passaggi vista l'attenta difesa marchigiana. Al 13' azione manovrata, poi centralmente bel tocco di Ruocco per Zambataro che dal limite prova a concludere ma viene contrastato da un avversario. Al 17' rinvio corto di Mondonico, recupera Scotto che cerca il tiro a girare verso il vertice destro: vola Perucchini.

Al 23' cross di Zambataro da sinistra che sfiora Fischnaller sottoporta, la palla arriva poi a Mastinu che colpisce di controbalzo e il portiere di casa ha ancora un riflesso prodigioso, riprende Zambataro ma non inquadra la porta.

Al 27' verticalizza bene l'Ancona e Giampaolo entra in area da solo, Dametto recupera in scivolata evitando la rete.

Nella ripresa Idda dentro per Ruocco che aggancia la palla in area quasi sul fondo e la rimette in mezzo: si salva la difesa di casa in angolo, sul corner destro di Giorico stacca bene Dametto a centro area ed è vantaggio. Al 62' grande palla di Zambataro per Ruocco in area a destra, tiro in corsa e respinge il portiere, poi riprende Ruocco che dà dietro a Zecca, ma sul traversone Fischnaller arriva in ritardo di testa.

Il tecnico Greco effettua due cambi. L'Ancona pareggia: punizione, torre di Mondonico e il “cestista” Saco sfrutta i suoi quasi due metri per incornare la palla del pareggio. Rischia la sconfitta la Torres al 84', fuga a sinistra di Spagnoli, palla in mezzo per Energe che a centro area senza portiere tocca, ma Dametto salva sulla linea. Al 87' Zambataro da sinistra: traversone e Scotto che colpisce di testa ma la palla manca la rete di pochi centimetri.

