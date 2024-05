Prima amichevole della Torres questo pomeriggio al "Vanni Sanna", davanti a circa un migliaio di persone in tribuna. A fare da sparring partner la Lanteri Sassari, che milita nel campionato di Promozione. La gara è finita 6-1 e il tecnico Greco nel primo tempo ha inserito Rosi e Fabriani in difesa con Antonelli Centrale. Sono basti 20 minuti ai rossoblù per portarsi sul 3-0: ha sbloccato Diakite al 5' poi doppietta di Scotto. La quarta rete l'ha firmata Fischnaller al 26'.

Nel secondo tempo ancora l'attaccante altoatesino in gol. E sempre Fischnaller quasi allo scadere è stato atterrato in area procurandosi il rigore trasformato da Goglino. Nel recupero la rete della bandiera per la Lanteri firmata da Nuvoli.

Torres 1° tempo: Petriccione, Rosi, Antonelli, Fabriani, Zambataro, Kujabi, Cester, Liviero, Scotto, Fishnaller, Diakite, Ruocco. A disposizione: Garau, Mastinu, Pinna, Goglino, Verduci, Zecca, Giorico, Ruocco, Zaccagno, Nunziatini. Allenatore Alfonso Greco

Torres 2° tempo: Garau, Rosi, Pinna, Verduci, Mastinu, Giorico, Zecca, Nunziatini; Fishnaller, Goglino, Ruocco.

Lanteri: Camboni, Sotgiu,Cagnoni, Mura, Delogu, Brizzi, Caggiari, Dettori, Zappino, Usai, Deiola. A disposizione: Satta, Zichi, Cresci, Pala, Florenzano, Tolu, Pisano, Nuvoli, Cubeddu, Piu, Fauli, Nieddu, Deana. Allenatore Michele Pulina

Arbitro: Riccardo Urru

Assisti: Michele Acciaro e Mattia Cordeddu

Reti: 5’ pt Diakite, 10’ pt e 18’ pt Scotto, 26’ pt e 5’ st Fishnaller; 41’ st Goglino (rig.), 45’ st Nuvoli

