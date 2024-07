Chatillon. Primo giorno di riposo per il Cagliari a Saint Vincent-Chatillon. Come previsto dal programma stilato dall’allenatore Nicola e dal suo staff, oggi dopo una seduta mattutina di scarico - la fase che segue al periodo di grande lavoro e che serve per smaltire nel più breve tempo possibile la fatica – il gruppo avrà una serata libera. Lo staff di Nicola ha organizzato una gita ad alta quota, i calciatori incontreranno le loro famiglie o se andranno in giro nelle più belle località della valle.

Da domani, si riparte con due allenamenti al giorno sul manto erboso dello stadio “Brunod” di Chatillon e nella palestra attigua allo stadio.

Nicola avrà modo di ripensare ai novanta minuti di ieri, con il Como che ha superato i rossoblù (1-3) e che sono serviti al tecnico per capire a che punto è questa rivoluzione tattica nel gioco e nella mentalità della squadra. Ieri una serie di errori definiti “normali” dall’allenatore ha permesso a un buon Como di andare subito in vantaggio e di raddoppiare.

Mercato ancora aperto: l’allenatore ha ribadito di aver segnalato al direttore sportivo Bonato cosa resta ancora da fare, seppure possa già disporre di un organico di buon livello. Restano in piedi l’affare Gaetano, dalla complessa risoluzione viste le richieste del Napoli, e le trattative per smaltire una rosa che supera oggi i trenta elementi. In porta, l’arrivo di Sherri sistema automaticamente Radunovic nella lista dei partenti.

