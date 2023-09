Una rete di Luvumbo, alla sua prima volta in A, consente al Cagliari di chiudere il primo tempo avanti 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna.

Ranieri si affida al 4-4-2, con gli esordi dal primo minuto di Wieteska in difesa e Petagna davanti, affiancato da Luvumbo. Parte forte il Bologna e il Cagliari soffre. Il primo brivido lo regala Karlsson, che ci prova dalla distanza e centra l'incrocio dei pali. Dopo la sfuriata iniziale, la squadra di Ranieri prende coraggio e, al 22', passa: lancio di Wieteska, Luvumbo infila in velocità la difesa alta del Bologna e in diagonale infila Skorupski, per la sua prima rete in A.

I padroni di casa sembrano in difficoltà, poi tornano a macinare gioco. E al 30' sale alla ribalta Radunovic, che prima salva sul tentativo ravvicinato di Karlsson e poi sulla ribattuta di Zirkzee.

Il Cagliari tiene botta e controlla il vantaggio fino all'intervallo.

