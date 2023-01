Arezzo

Gravina: «Vergognoso». Al lavoro anche la Digos per individuare i tifosi di Napoli e Roma coinvolti. Il sindacato di polizia Coisp al Governo: «Trasferte sospese fino alla fine del campionato per le tifoserie che si macchiano di episodi di violenza e Daspo a vita per chi sarà identificato»