Una vittoria che lascia accesa la speranza per un posto nei playoff quella guadagnata in rimonta, allo stadio Ricci, dal Cagliari Primavera a discapito del Sassuolo (2-1 per i rossoblù il finale). Vinciguerra e soci collezionano il decimo risultato positivo consecutivo e continuano la loro scalata in classifica, salendo momentaneamente in nona posizione a quota 52 punti. Eppure il tecnico Fabio Pisacane preferisce continuare a non sbilanciarsi troppo: «Non siamo qui a fare conti, siamo qui per combattere ogni gara, una alla volta. Poi alla fine, come dico sempre ai ragazz, accetteremo il verdetto del campo senza rimorsi e rimpianti».

Un match, come ricordato in apertura, portato a casa grazie ad una rimonta. Nonostante lo svantaggio iniziale, i cagliaritani sono riusciti a mantenere la calma e ha ribaltare la situazione. E di questo atteggiamento il loro allenatore non può che andarne fiero: «Sono davvero orgoglioso della reazione della squadra. Non era semplice andare sotto e restare lucidi, ma i ragazzi hanno dimostrato cuore, carattere e identità. Non abbiamo mai perso la testa, abbiamo continuato a credere nel nostro lavoro e siamo stati premiati. Questo è lo spirito che vogliamo avere sempre». L'elogio ai suoi ragazzi è poi continuato con grandi parole di stima e di affetto, che fanno capire quanto il gruppo sia importante per il raggiungimento dei propri obiettivi: «Siamo un gruppo che non molla mai, che sa soffrire e poi colpire. Questa vittoria è figlia della testa, del cuore e del lavoro quotidiano. I cambi sono stati decisivi perché tutti si sono fatti trovare pronti. Quando una squadra vince così, il merito è di tutto il gruppo».

