«Perché Nicolò Barella non c’era?».

In tanti sono posti la domanda non vedendo il centrocampista sardo, cresciuto nel Cagliari prima di approdare all’Inter, ai funerali di Gigi Riva, morto lunedì scorso e a cui tutto il popolo rossoblù e non solo ha tributo un vero e proprio abbraccio collettivo.

Un’assenza che, sempre sui social, ha innescato una ridda di commenti, molti dei quali polemici – per non dire irriguardosi – nei confronti del calciatore.

A spegnere le polemiche arriva ora un messaggio postato sul proprio profilo Facebook da Nicolò Riva, figlio di Rombo di Tuono. «Grazie Nicolò Barella sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!».

Parole eloquenti, accompagnate da una foto che ritrae un giovanissimo Barella assieme al grande campione eroe del mitico Scudetto 1970.

