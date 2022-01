Grande gioia in casa Cagliari per il ritrovato successo ottenuto nella sfida contro la Sampdoria (già battuta all’andata, il 17 ottobre, in quella che fino a oggi era stata l’unica vittoria rossoblù in questo campionato), che fa iniziare il 2022 della squadra di Mazzarri all’insegna della gioia e della speranza di raddrizzare una stagione fin qui deludente.

Dopo la vittoria per 2-1 in trasferta a Marassi, uno dei più euforici è sicuramente Leonardo Pavoletti, che assieme a Deiola ha firmato la rimonta dei sardi contro i blucerchiati, passati in vantaggio nel primo tempo con Gabbiadini.

"E l’epifania..i risultati negativi porta via!”, ha scritto l’attaccante sui suoi profili social, postando la foto della sua esultanza dopo la marcatura.

Ma nel dopo-partita è stato lo stesso Pavoletti a invitare tutti alla massima concentrazione, nonostante la soddisfazione per i tre punti ottenuti a Genova: “Siamo felici – ha commentato infatti il numero 30 rossoblù – ma sappiamo che c’è ancora tanta strada da fare”.

