E’ la settimana delle scelte decisive in casa rossoblù. Archiviata la delusione per la caduta in B, riscattato Bellanova, ora è il momento di scegliere l’allenatore chiamato a riportare il Cagliari nella massima serie.

Già oggi Capozucca porta al presidente Giulini l’esito degli incontri, una lista di papabili tra cui bisognerà scegliere. Una decisione che verrà presa in fretta, annunciata presumibilmente entro martedì o mercoledì.

In pole c’è Daniele De Rossi, collaboratore di Mancini nello staff della Nazionale. E’ lui la prima scelta, una scommessa che affascina e che pare aver preso il sopravvento sugli altri nomi: Pippo Inzaghi, Andreazzoli, Liverani, Gotti.

Prima del nuovo mister tuttavia c’è da chiudere un cerchio. E lunedì 6 gennaio si terrà la prima conferenza stampa dalla rovinosa caduta in B. Alla Unipol Domus, parlano il dg Passetti e il ds Capozucca: dell’amara retrocessione e della necessità di ripartire, ma senza fare troppi proclami.

