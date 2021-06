Sarà il Belgio a sfidare l’Italia nel quarto di finale dei Campionati europei che si disputerà venerdì 2 luglio alle 21 all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera.

La squadra di Martinez piega il Portogallo per 1-0 a Siviglia, e se tutti si aspettavano la sfida tra Lukaku e Cristiano Ronaldo a decidere la partita è il meno conosciuto dei fratelli Hazard, Thorgan, con un gol al 42’ del primo tempo.

I primi 40’ scorrono ruvidi, senza vere occasioni da gol. Da segnalare solo due tiri, entrambi a lato: il primo di Diego Jota, il secondo di Meunier. Poi arriva il gol, un lampo di Thorgan Hazard, che si sistema la palla sul limite e scaglia un gran destro con una traiettoria malefica che si infila all’angolino.

Il Portogallo per reagire nella ripresa si affida al suo campione. Ronaldo prima tenta un tiro al volo, murato, poi con una bellissima azione personale serve Jota, che dal dischetto conclude alto.

Il Belgio torna a rendersi pericoloso con Lukaku che sfiora l’incrocio, poi la partita si incattivisce un po’ per due brutti interventi dei portoghesi ai danni dei fratelli Hazard.

Grandi emozioni nel finale. Tra l’83’ e l’84’ doppia clamorosa occasione per i lusitani: prima Courtois respinge coi pugni un colpo di testa di Ruben Dias, poi un destro dal limite di Guerreiro si stampa sul palo. Ancora, poco dopo, un colpo di testa di Ronaldo per poco non imbecca nell’area piccola Andrè Silva, provvidenziale l’uscita di Courtois. Al 90’ Carrasco imbeccato da Lukaku cincischia a spreca in contropiede.

Nei 5’ di recupero l'assalto all’arma bianca dei portoghesi produce un tiro a lato di Joao Felix, mentre per i belgi Carrasco spreca un altro contropiede 3 contro 2.

Venerdì sarà dunque il Belgio a sfidare gli azzurri, che hanno visto la partita di questa sera a Coverciano facendo una grigliata.

© Riproduzione riservata