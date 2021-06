A Buddusò è partito il conto alla rovescia per il ritiro precampionato dell’Olbia, al via il 17 luglio in vista della prossima stagione di Serie C.

Oggi, il presidente Alessandro Marino è stato ospite del sindaco del paese, Massimo Satta, per parlare della preparazione estiva dei bianchi. "Sono lieto di ospitare una società così blasonata: che torni a Buddusò per il terzo anno di fila significa che s’è trovata bene e che le nostre strutture sportive sono all’altezza, oltreché confermare il rapporto tra le popolazioni dei due centri", ha esordito il primo cittadino di Buddusò, che nell’occasione ha ricevuto la maglia dell’Olbia. "Non vedo l’ora che inizi il campionato: sarò il primo tifoso sugli spalti del Nespoli", ha aggiunto Satta.

Gli fa eco Marino: "Ringrazio il sindaco, oltre al clima di benevolenza da parte della gente qui abbiamo trovato le condizioni climatiche ideali per allenarci durante un periodo dell’anno molto caldo, a mezz’ora di auto da Olbia". Tra le altre cose, il numero uno dei galluresi ha parlato di mercato e riforma dei campionati di calcio, slittata a luglio.

E, naturalmente, di obiettivi: "Ripartiamo da quanto di buono fatto l’anno scorso: aver confermato l’allenatore", aggiunge Marino a proposito di Max Canzi, "è già un vantaggio. Poi, dovremo essere bravi a sostituire i giocatori che partiranno: molte operazioni verranno valutate col mister durante il ritiro".

Previste diverse amichevoli e i test con la Primavera del Cagliari, il 25 luglio a Buddusò, e con la prima squadra rossoblu, ad Aritzo con data da definire.

© Riproduzione riservata