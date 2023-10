Daniele Dessena e Davide Mordini sono tornati ad allenarsi col gruppo. E chissà che Leandro Greco non riesca a recuperarli per il match col Gubbio del 22 ottobre.

Domani, in occasione dell’8ª giornata di Serie C, infatti, l’Olbia riposerà. La convocazione dei sanmarinesi Nicola Nanni e Filippo Fabbri e degli azzurrini Filippo Rinaldi e Lorenzo Palmisani nelle rispettive nazionali, unita alle assenze per infortunio di Dessena e Mordini ma anche di Federico Zanchetta e Lorenzo Boganini, più il forfait per squalifica di Alessandro Corti, ha spinto il club gallurese a chiedere il rinvio della gara casalinga col Pineto, che, in calendario in origine domani, è stata riprogrammata per il 2 novembre.

A partire dalla trasferta di Gubbio, un tour de force attende, dunque, i bianchi, con 5 partite in 2 settimane tra Gubbio (22 ottobre), Fermana (in infrasettimanale mercoledì 25), Juventus Next Generation (il 29), Pineto (giovedì 2 novembre) e Lucchese (il 5). Per questo la possibilità di poter contare di nuovo su Dessena e Mordini ma anche su Zanchetta, che potrebbe ricominciare ad allenarsi martedì, dopo il giorno di riposo stabilito da Greco per la sua squadra, in campo stamattina e domani al Geovillage, suona come un’ottima notizia.

Quanto a Corti se ne riparlerà con la Juventus, quando avrà scontato tutte e tre le giornate di squalifica per il rosso diretto rimediato contro l’Ancona il 1° ottobre.

