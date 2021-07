Ninni Corda lascia il Foggia e si accasa per i prossimi tre anni al Seregno, neo promosso in Serie D. Corda, nuorese, va in Lombardia col ruolo di direttore generale. In passato è stato al Foggia e poi al Como.

Ha a lungo fatto l'allenatore alla guida del Tempio, Como, Alghero, Tavolara, Savona e Barletta, prima dell’esperienza come direttore tecnico a Como e della tappa a Foggia, dove ha lavorato sia come allenatore che come direttore generale.

© Riproduzione riservata