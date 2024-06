C’è un’intesa di massima tra Davide Nicola e il Cagliari. L’incontro tra il tecnico dell’Empoli e il ds rossoblù Nereo Bonato a Torino è andato a buon fine.

Secondo quanto trapela, l'allenatore e il club avrebbero raggiunto l’accordo, ma per l’ufficializzazione bisogna ancora attendere perché Nicola è sotto contratto con l’Empoli. Dunque è necessario un accordo tra i rossoblù e il club toscano per liberare l’allenatore. Accordo su cui non dovrebbero esserci grossi problemi perché l’Empoli, constatata la volontà del tecnico di cambiare aria, non dovrebbe opporsi.

Dunque un accordo di massima che, salvo sorprese, dovrebbe portare Nicola sulla panchina rossoblù.

Dovrebbe essere dunque lui, “l’uomo dei miracoli”, l’erede di Claudio Ranieri. Una fama che Nicola si è conquistato grazie alle imprese compiute prendendo in corsa squadre con enormi problemi e poche speranze di salvezza per conquistare storiche permanenze in Serie A. Lo ha fatto al Genoa, al Torino, alla Salernitana e anche quest’anno a Empoli. Memorabile anche l’impresa di Crotone, dove non entrò in corsa dopo un girone d’andata disastroso, svoltò completamente nella seconda parte di campionato.

