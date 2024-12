Il Monza, ultimo in classifica in Serie A, ha esonerato Alessandro Nesta. La decisione della società è arrivata a poche ore dalla sconfitta di ieri per 1-2 contro la Juventus, che ha lasciato i brianzoli da soli all’ultimo posto con 10 punti, staccati dal Venezia che ha battuto per 2-1 il Cagliari salendo a quota 13.

«AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro», è il breve comunicato con cui la società biancorossa saluta l’ex difensore.

Al posto di Nesta, il favorito per la successione è Salvatore Bocchetti. Anche lui con un passato in difesa, la sua precedente esperienza in panchina risale al 2022-2023 quando affiancò Marco Zaffaroni al Verona salvandosi allo spareggio con lo Spezia. Nel prossimo turno il Monza sarà di scena a Parma sabato alle 15, poi la delicatissima sfida salvezza col Cagliari che aprirà il 2025 domenica 5 gennaio alle 12.30.

