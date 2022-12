L'aereo con a bordo l'Argentina campione del mondo è rientrato dal Qatar all'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle 2:40 ora locale (le 6:40 in Italia).

Per Messi e compagni bagno di folla tra i tifosi, con l’ormai tradizionale giro in bus per le vie della capitale.

Milioni le persone in strada, tra canti, cori e balli, per salutare gli eroi che battendo ai rigori la Francia nella finale in Qatar hanno riportato in patria la Coppa del Mondo – la terza nella storia dell’Albiceleste – che mancava dal 1986, quando a sollevarla era stato Diego Armando Maradona.

La festa sul bus (Ansa-Epa)

(Unioneonline/l.f.)

