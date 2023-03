A L’Informatore Sportivo stasera una puntata da non perdere. Si collegherà a Radiolina Matteo Mancosu, arrivato l’anno scorso al Muravera dall’Entella e ora attaccante della Cos in Serie D, dopo una carriera che, nel percorso successivo ad Atletico Cagliari, Nuorese e Villacidrese, ha vissuto i suoi momenti migliori a Trapani (88 partite 51 reti) e a Montreal nella Mls canadese, dove ha messo a segno 12 gol in 61 partite. In Serie A ha segnato solo un gol, all’esordio, il 22 agosto del 2015, in un Bologna-Lazio che giocò quando aveva quasi 31 anni. Ora ne ha 38 e in stagione ha segnato sette reti senza rigori.

Ma non basta. Si collegherà anche Fabio Cocco, 34 anni, capitano della Nuorese, rimasto ì verdazzurro nonostante il momento non facile del più glorioso club della Barbagia. Con cinque giornate d’anticipo ha vinto il concorso dei Migliori dell’Eccellenza, curato ormai da due anni da Unionesarda.it in collaborazione con la Figc.

L’appuntamento è quindi alle 18.30 su Radiolina, la radio grande più di un’Isola, in FM, sull'app L'Unione Digital, su radiolina.it e su Alexa.

© Riproduzione riservata