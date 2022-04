"Grazie per quello che avete fatto. Non lo dimenticheremo mai". Con questa frase, sui social, Elma dos Santos Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo (ancora in silenzio, e scosso, dopo aver perso il figlio partorito dalla compagna Georgina Rodriguez), ringrazia i tifosi del Liverpool per il toccante omaggio al fratello.

Ieri, al 7' della partita dei Reds contro il Manchester United, tutto il pubblico di Anfield si è alzato in piedi ad applaudire e a cantare, dedicandolo a Ronaldo, "You'll never walk alone”, un gesto che rimarrà impresso nella memoria.

Da ciò quel "non lo dimenticheremo mai" espresso dalla sorella di CR7 a nome della famiglia del fuoriclasse plurivincitore del Pallone d'Oro.

È di appena due giorni fa il messaggio con cui Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina annunciavano la nascita della bambina, e la morte del gemellino. “Il dolore più grande che un genitore possa provare”, le loro parole affidate a una breve nota. “Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità”, avevano spiegato.

Per loro migliaia di messaggi di affetto e incoraggiamento.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata