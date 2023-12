Dalla batosta di Pescara l’Olbia passa a quella del Pontedera. Reduci dallo 0-4 contro la squadra di Zdenek Zeman, i bianchi cedono 0-3 ai toscani guidati dall’ex Max Canzi, che espugnano il “Nespoli” alla 18ª giornata di Serie C senza trovare grande resistenza.

L’autorete di Zanchetta dopo 11’ – uno sciagurato retropassaggio che beffa “a scavalco” Rinaldi – complica la vita alla formazione di Leandro Greco e spiana la strada all’avversario, che all’inizio della ripresa (4’) raddoppia con l’ex Cagliari Delpupo, per chiudere i giochi al 23’ con Ianesi.

Nel secondo tempo i cambi rivoluzionano l’Olbia – dentro Nanni, Contini, La Rosa, Mameli e Palomba per Scapin, Zanchetta, Biancu, Dessena e Bellodi – ma non sortiscono l’effetto di riaprire la partita: i galluresi, per i quali prosegue il digiuno di gol, arrivato ormai quattro giornate, incassano la nona sconfitta in campionato, e restano inchiodati a quota 17 in classifica, pericolosamente a rischio playout.

E se sabato a Ferrara contro l’altra pericolante Spal non dovessero fare punti, a gennaio, alla riapertura del calciomercato, potrebbero esserci più partenze che arrivi.

