Turno infrasettimanale eccezionale per l’Olbia, che domani al “Nespoli” ospita il Pineto nel recupero dell’8ª giornata di Serie C.

Reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus Next Gen, la squadra di Leandro Greco conta di rifarsi con la matricola abruzzese, che con 14 punti la precede a +3 nel Girone B. «La classifica è talmente corta che può succedere di tutto anche sulla lunga distanza», sottolinea Greco prima di presentare la gara, come a suggerire che fare calcoli adesso non ha molto senso. Per la cronaca, con un successo i bianchi passerebbero dai playout ai playoff.

«Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione: mantenere una certa intensità mentale con tante gare ravvicinate è complicato, ma abbiamo tutto quello che serve per fare bene col Pineto», è il messaggio dell’allenatore dell’Olbia, che oltre ai lungodegenti Boganini, Mordini e Zanchetta domani dovrà fare a meno di Dessena, squalificato in seguito alla doppia ammonizione rimediata domenica. «La partita l’abbiamo rivista, e confermo l'impressione avuta in campo: che è stata una partita equilibrata che solo gli episodi potevano decidere. La Juve è stata brava a farli girare dalla sua parte», aggiunge Greco. Che infine avverte: «Abbiamo intrapreso un percorso che ci rende competitivi, ma tutti a livello individuale possono dare di più affinché gli episodi girino a favore».

Squadre in campo al “Nespoli” alle 18.30: dirige l’arbitro Davide Gandino di Alessandria.

© Riproduzione riservata