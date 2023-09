Archiviato il pareggio in rimonta contro l’Arezzo del turno infrasettimanale, l’Olbia mette nel mirino la Carrarese, di scena domani al “Nespoli” per la quinta giornata di Serie C.

Dopo il buon avvio in campionato, caratterizzato dai successi su Cesena e Vis Pesaro, e la battuta d’arresto contro la Torres, la squadra di Leandro Greco è tornata a fare punti martedì. Ma come il prossimo avversario, sconfitto a Sassari all’ultimo turno, punta – va da sé – al risultato pieno. Con la massima umiltà ma anche con una buona dose di consapevolezza. “Ci attende un’altra partita importante dopo quella di Arezzo, dove abbiamo colto un punto non scontato dopo un risultato pesante come quello del derby”, ha esordito questo pomeriggio il tecnico dei bianchi presentando la sfida.

“I ragazzi sono motivati e hanno recuperato le energie in vista di una gara tosta, contro una squadra costruita per vincere che dopo una sconfitta vorrà tornare subito a vincere, ma abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Carrarese”. Fondamentale sarà aver eliminato certe scorie. “Non so se il punto di Arezzo basti per smaltire il derby – ha ammesso Greco – però di certo serve in termini di consapevolezza, perché rappresenta una risposta tosta sul piano mentale e caratteriale”.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 16.15: dirige l’arbitro Antonino Costanza di Agrigento.

© Riproduzione riservata