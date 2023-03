Un’Italia non entusiasmante riscatta solo parzialmente la brutta sconfitta di Napoli con l’Inghilterra e vince a Malta, conquistando così i primi punti nel girone di qualificazione ai prossimi campionati europei.

Finisce 0-2 grazie al secondo gol in altrettante partite in maglia azzurra di Retegui e al raddoppio di Pessina, entrambi nel primo tempo.

Mancini ne cambia molti rispetto alla formazione che ha affrontato gli inglesi ma conferma il 4-3-3 con l’italo-argentino al centro dell’attacco: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Pessina; Politano, Retegui, Gnonto.

I maltesi allenati da Marcolini rispondono con il 3-5-2: Bonello; Apap, Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones.

Partono male gli azzurri e subito Donnarumma deve mettere in mostra tutti i suoi riflessi per evitare il gol dei padroni di casa. Ma al quarto d’ora arriva il vantaggio: corner di Tonali, i maltesi lasciano solissimo a centro area Retegui che insacca di testa.

Subito il gol, i maltesi si disuniscono e dopo l’infortunio di Gnonto (sostituito da Grifo), al 27’ arriva il raddoppio di Pessina, che a due passi dalla linea di porta spinge in rete un cross basso da sinistra di Emerson, deviato ancora da Tonali.

Nella ripresa i ritmi si abbassano: l’Italia rischia grosso in una mischia e in un altro paio di occasioni in cui i maltesi non sfruttano i nostri svarioni difensivi, sfiora il tris con Scamacca e porta a casa una vittoria non convincente ma utile a muovere la classifica dopo il ko di Napoli.

