E’ serio l’infortunio occorso a Henrique Dalbert nella partita di domenica contro la Sampdoria.

L’esterno sinistro rossoblù è stato sottoposto oggi a esami strumentali e ad una visita medica specialistica dal consulente ortopedico del club Massimiliano Salvi.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Il brasiliano inizierà subito l’iter riabilitativo. Il giocatore e Walter Mazzarri tirano un sospiro di sollievo, si parla di un recupero in tempi relativamente brevi. Ma ancora non definiti, verrà valutato giorno per giorno: unica certezza, salterà la partita di Firenze.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata