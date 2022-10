Terza vittoria consecutiva in casa per l’Arzachena che vola in testa alla classifica del campionato di Serie D. A cadere al "Biagio Pirini" è la Lupa Frascati. Smeraldini in vantaggio al 27’ con Bolo. Nel secondo tempo, all’8’ il pari di Sabatini. Al 38’ il gol decisivo del bomber Sartor con una grande conclusione dalla distanza.

Ancora una grande prestazione per l’Ilvamaddalena che espugna (2-3) il campo del Portici. A decidere un'autorete di Senese allo scadere. Nel primo tempo, al 14’ i campani sbloccano il risultato con Castagna. Al 27’ il pareggio di Ansini. Ad inizio ripresa il sorpasso con Cacheiro su cross di Altolaguirre. Al 22’ Diop riequilibra l’incontro. Al 44’ la clamorosa autore di Senese che beffa Sarracino su un rinvio lungo della difesa biancoceleste.

Nonostante una buona prova, la Costa Orientale Sarda perde (1-0) ancora. Contro la Casertana decisiva una rete di Favetta al 28’ del primo tempo. Nella ripresa i gialloblù vanno vicini al pareggio con Nurchi e Mancosu.

Un punto per l’Atletico Uri che blocca la Paganese. Ospiti avanti dopo appena 2’ con Di Somma. Nella ripresa, al 10’, il pareggio di Aloia su traversone di Loru.

© Riproduzione riservata