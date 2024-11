E' un Alfonso Greco molto carico quello che presenta l'anticipo di domani a Ferrara contro la Spal (ore 17.30) per il sedicesimo turno di campionato. Risponde deciso anche alla domanda sulla contestazione di alcuni tifosi: «Critiche e anche insulti? Me li prendo senza problemi se aiutano squadra e società a raggiungere gli obiettivi. Che restano ambiziosi anche se il Pescara continua a vincere».

La Torres arriva da due gare dove ha raccolto solo un punto (pareggio a Rimini e sconfitta casalinga contro la Virtus Entella) ed è stata scavalcata proprio dalla formaizone di Chiavari e dalla Ternana. «Noi continuiamo a fare la corsa su noi stessi. A giocare conquistando possesso e territorio, non è che incontreremo sempre uno come Santini che si inventa il gol. Certo, non siamo esenti da errori, io per primo, ma lavoriamo per migliorarci senza snaturarci».

L'allenatore rossoblù è entrato anche nel merito di due giocatori apparsi in difficoltà nell'ultima gara: «Varela deve solo imparare a sfruttare meglio le sue caratteristiche e noi stiamo lavorando perché possa farlo. Zambataro tatticamente è eccezionale e più adatto a giocare a destra quando c'è Varela perché sa anche ripiegare».

