Prima sconfitta in trasferta, ma soprattutto secondo stop di fila. A Ferrara vince la Spal 1-0 grazie all'omaggio della Torres. E' l'80' quando il neo entrato Zambataro in uscita dalla propria trequarti smanaccia D'Orazio regalando la punizione ai padroni di casa. Batte un altro neoentrato, Buchel, e la palla viene deviata leggermente da Mastinu, infilandosi nell'angolo destro.

Una sconfitta immeritata, sicuramente, ma anche la conferma di un periodo dove i rossoblù faticano a far gol. Ci ha provato Fischnaller due volte nel primo tempo (8' e 23') ma ha trovato la risposta dell'ottimo portiere Galeotti.

In apertura di ripresa è stato Zecca in area a sinistra ad avere la palla buona, ma ancora il portiere di casa è uscito tempestivamente, così come è stato bravo a respingere al 63' il tiro rasoterra di Scotto. I cambi (un po' tardivi) non hanno dato incisività in area e quindi la frittata nel finale, proprio nel periodo che prima vedeva la Torres vincere le partite o comunque segnare.

Si impone una riflessione, che inevitabilmente riguarderà il tecnico Alfonso Greco, perché il primo posto si allontana sempre più.

