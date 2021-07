Un nuovo presidente per la Torres, dopo l’addio del patron Salvatore Sechi.

Si tratta di Stefano Udassi, ex punta e capitano della squadra che con la maglia rossoblù ha giocato per 7 stagioni, collezionando 201 presenze e 52 gol.

50 anni, sassarese, è stato inoltre allenatore dello Stintino, con cui ha vinto il campionato di Promozione e poi sfiorato il salto in Serie D, e fino allo scorso gennaio ha guidato il Latte Dolce.

"Insula Sport – comunica la società – è già al lavoro per programmare la stagione sportiva 2021/2022: nei prossimi giorni sarà presentato e illustrato nel dettaglio il nuovo progetto".

"Contestualmente – si legge in un comunicato - è necessario e doveroso ringraziare Salvatore Sechi per l'impegno con cui ha salvato la Torres in un momento complicato della sua storia".

(Unioneonline/s.s.)

