La Torres rialza la testa dopo le tre sconfitte di fila. Espugna il campo della Lucchese per 2-0 e consolida il secondo posto.

Gara decisa dall'uno-due in otto minuti di Masala e Giorico, un 2-0 difeso nell'ultima mezzora in inferiorità numerica dopo l'espulsione del portiere Zaccagno per doppia ammonizione.

Pronti, via e la Lucchese affonda a sinistra, traversone sul lato opposto, palla in mezzo e Disanto la gira sfiorando la rete. I toscani pressano molto alto. La Torres però passa al 5': corner destro rasoterra al centro dove arriva Masala che la piazza sul vertice destro: imparabile. Subito il raddoppio dopo tre minuti, azione a sinistra di Mastinu con traversone, respinta corta di un difensore a dal centro arriva Giorico che di controbalzo angola benissimo.

Pericolo al 27' su angolo della Lucchese, con mischia in area e tiro di Yeboah che non inquadra la porta. Al 40' Mastinu in profondità per Masala che inciampa ma riesce a servire a centro area Fischnaller che colpisce malissimo.

Nel secondo tempo in apertura svirgola Idda, mentre Zaccagno si fa sfuggire la palla e poi spinge Di Santo: rigore. Zaccagno si fa perdonare respingendo il tiro di Guiadagni e ribattendo col corpo il nuovo tiro di Guadagni.

Tre cambi per la Torres che mette un centrocampista (Zecca) e toglie il trequartista Mastinu. Tumbarello calcia forte ma a lato, risponde Diakite dal limite a piazzare la palla però manca di un metro la porta.

Al 68' l'arbitro eccede nel giallo al portiere Zaccagno per perdita di tempo, ma è il secondo cartellino dopo l'ammonizione per il fallo da rigore e quindi espulsione e Torres ridotta in dieci. I rossoblù mettono Garau tra i pali e si difendono senza rischiare nulla o quasi.

