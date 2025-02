All’ultimo assalto, all’ultimo respiro la Torres batte il Sestri Levante: 2-1. È il 96’ quando Guiebre in area crossa rasoterra e Nanci in scivolata tocca con la mano. Trasforma angolatissimo Diakite e fa esplodere il “Vanni Sanna” per un successo in una gara che sembrava maledetta nonostante il netto predominio.

LA CRONACA

Al 4’ lancio profondo per Zamparo che in area tocca al volo a scavalcare il portiere ma davanti alla linea sventa Valentini. Varela perde palla sulla trequarti e scatta contropiede di Durmush che fa 60 metri e poi crossa, ma la difesa mette in angolo. Risponde la Torres col contropiede di Varela al 13’: il suo diagonale da sinistro sfiora il palo opposto. Al 23’ Mercadante crossa dalla trequarti e Varela in tuffo di testa sfiora il palo.

Il gol è nell’aria: al 29’ da destra Giorico mette in area dove Fischnaller la gira di testa sull’angolo lontano. E due minuti dopo l’attaccante rossoblù quasi fotocopia la rete, ma questa volta il portiere ci arriva.

Al 39’ Idda calcola male una palla che rimbalza e lo scavalca lasciando da solo Durmush che entra in area e pareggia facendo carambolare la palla sul palo destro.

Nella ripresa rossoblù pericolosi: Guiebre da sinistra per Zambataro che controlla e calcia potente ma centrale, sulla respinta Fischnaller è a lato e la manda sul palo sinistro. Al 58’ Zamparo appoggia dietro per Brentan: alto. Torres a percussione al 60’ ma Fischnaller spedisce la sfera a un metro dal palo sinistro.

La squadra sassarese si sbilancia e al 69’ rischia sul contropiede ospite: Cominetti scappa e serve in area piccola Durmush che in scivolata colpisce debole e Zaccagno ci arriva. Ci prova Guiebre da fuori al 84’: angolato, ma il portiere devi.

Al 96’ sull’ultimo assalto Guiebre entra in area a sinistra e crossa rasoterra, in scivolata tocca con la mano Nenci ed è rigore. Trasforma Diakite angolatissimo dove il portiere non arriva.

